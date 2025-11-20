O nouă întâlnire a Cenaclului „Rivulus Dominarum”

Cenaclul „Rivulus Dominarum” al Revistei de Cultură „Nord Literar” invită iubitorii de literatură la o întâlnire la ceas de seară, azi, 20 noiembrie, începând cu ora 17, la Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” din Baia Mare.

Va fi evocată personalitatea lui Augustin Cozmuța, unul dintre oamenii care au pus bazele Revistei de Cultură „Nord Literar”, acum când sunt zece ani de la plecarea sa. Prieteni, colegi, scriitori își vor aminti de jurnalistul, criticul literar și omul de cultură Augustin Cozmuța, într-un cadru cald și amical. Mihaela Ganța și Ștefan Florian, două stiluri și două personalități pe cât de diferite, pe atât de interesante, vor citi din creația lor. Se vor alătura copiii din Clasa de Canto Muzică Ușoară a Școlii Populare de Artă, coordonați de profesoara Codruța Lupșe. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.