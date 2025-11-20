În 19 noiembrie, polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Maramureș, au pus în aplicare 7 mandate de percheziție domiciliară, în județele Maramureș și Bistrița-Năsăud, în două dosare privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse știind că sunt susceptibile a avea efecte psihoactive.
Din cercetările efectuate în cele două dosare a rezultat că, în intervalul 2024 – 2025, 4 persoane ar fi procurat, deținut și vândut substanțe interzise din categoria drogurilor de risc, de mare risc și produselor psihoactive către consumatori din județele Maramureș și Bistrița-Năsăud.
Cei implicați au fost duși la audieri la sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Maramureș.
Acțiunile au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul I.P.J. Maramureș, polițiști de frontieră din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației și jandarmi din cadrul I.J.J. Maramureș.
Percheziții în Maramureș și Bistrița-Năsăud la traficanţi de droguri
