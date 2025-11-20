Percheziții în Maramureș și Bistrița-Năsăud la traficanţi de droguri

În 19 noiembrie, polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Maramureș, au pus în aplicare 7 mandate de percheziție domiciliară, în județele Maramureș și Bistrița-Năsăud, în două dosare privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse știind că sunt susceptibile a avea efecte psihoactive.

Din cercetările efectuate în cele două dosare a rezultat că, în intervalul 2024 – 2025, 4 persoane ar fi procurat, deținut și vândut substanțe interzise din categoria drogurilor de risc, de mare risc și produselor psihoactive către consumatori din județele Maramureș și Bistrița-Năsăud.

Cei implicați au fost duși la audieri la sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Maramureș.

Acțiunile au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul I.P.J. Maramureș, polițiști de frontieră din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației și jandarmi din cadrul I.J.J. Maramureș.