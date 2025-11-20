Program-pilot de monitorizare, după externare, a copiilor născuți prematur

Organizația Salvați Copiii România anunță demararea programului-pilot de monitorizare după externare pentru copiii născuți prematur. Motivul este simplu: țara noastră are o rată a mortalității infantile mult peste media UE, în mediul rural aceasta atingând chiar dublul mediei din Uniune.

De asemenea, în mediul rural rata mortalității infantile este mult peste cea din mediul urban – 6,6 față de 4,6 la mia de copii născuți vii (INS 2023) și dublă față de media UE – 3,3, la mie. Apoi, aproximativ 1.000 de copii români cu vârsta sub un an pierd anual lupta pentru viață. În 15 ani, prin programul de combatere a mortalității infantile, au fost dotate 135 de unități medicale, secții de neonatologie, terapie intensivă neonatală, pediatrie și obstetrică-ginecologie, din toate județele țării, investindu-se peste 17 milioane de euro. În condițiile date, Salvați Copiii România anunță intensificarea programului de reducere a mortalității infantile prin extinderea unor direcții strategice de intervenție: dotarea maternită­­ților și a secțiilor de neonatologie, pediatrie și obstetrică-ginecologie cu echipamente performante, investiții consistente în modernizarea infrastructurii medicale, implementarea unui program-pilot de monitorizare a nou-născutului cu risc în maternitățile de nivel III și consolidarea programelor de formare continuă pentru personalul medical specializat. Cauzele majore pentru rata mortalității infantile mare sunt reprezentate de slaba dotare cu aparatură medicală a cabinetelor din mediul rural, accesul îngreunat la servicii medicale, nivelul redus de informare privind îngrijirea nou-născutului, alimentația, vaccinarea sau semnele de alarmă, precum și de sărăcia care limitează accesul la alimentație adecvată, transport, medicamente și servicii medicale. La acestea se adaugă și numărul insuficient de specialiști în zonele rurale. „Programul de dotare a maternităților și secțiilor de terapie intensivă neonatală este prioritar pentru Salvați Copiii. Am făcut muncă de pionierat în domeniu și, după 15 ani, programul a devenit amplu, atât în comunită­țile vulnerabile, cât și în ceea ce privește întărirea capacității spitalelor în salvarea și îngrijirea nou-născuților. În acești 15 ani, am aflat direct de pe teren, din spitale, de la medici, de la mame și din comunități, care sunt nevoile reale și cu ce riscuri imense se confruntă o mamă care naște într-o maternitate ce nu dispune de aparatură medicală vitală”, a explicat Gabriela Alexandrescu, președinte executiv al Organizației Salvați Copiii.

Complicațiile prematurității reprezintă o cauză majoră a mortalității infantile și necesită intervenții complexe: echipamente medicale performante, personal calificat, infrastructură adaptată, programe de educație și informare pentru părinți, înainte și după naștere, monitorizare după externare pentru cazurile dificile și pregătire permanentă a cadrelor medicale.