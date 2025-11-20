Se forează pe sub râul Săsar în Piața Universității

Reabilitarea Pieței Universității (n.r. la Buclă) din Baia Mare este o lucrare cu multe provocări pentru constructori. Asta deoarece reamenajarea platoului din fața Universității de Nord presupune nu doar lucrări de suprafață, ci și subterane.

Și când spunem subterane ne referim la adâncimi de până la 10 metri și subtravesări ale râului Săsar! Asta s-a întâmplat zilele acestea, când s-a forat, în premieră pentru Baia Mare, pe sub râul Săsar.

”Șantierul din Piața Universității este unul complex. Înainte de a începe efectiv lucrările de suprafață, se lucrează foarte mult subteran pentru că avem rețele edilitare care trebuie înlocuite, avem rețele noi ce trebuie îngropate, dar sunt și alte proiecte care se suprapun cu ale noastre, cum este cel de aici, de reabilitare în Piața Universității. Ceea ce se întâmplă acum aici este un lucru în premieră, în Baia Mare. Avem o foreză care face o traversare pe sub râul Săsar, pentru a putea traversa magistrala de apă”, a spus Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare. Constructorii au explicat întreg procesul prin care o mașină de forat a ajuns de pe o parte pe alta a râului Săsar, dar la o adâncime considerabilă pe sub albia lui: ”Traversăm Săsarul la circa 3 metri sub albia râului. Săpăturile pregătitoare sunt, în partea cea mai joasă, la 10 metri adâncime față de nivelul solului. Lucrarea este una foarte complexă și dificilă, deoarece discutăm de o subtraversare de la cota pământului la cei 10 metri adâncime menționați. Forajul va merge până la 1,20 metri diametru, ce trebuie făcut prin trei sau patru lărgiri dintr-o parte într-alta. Prima străpungere este cea mai importantă. Dacă ai succes cu prima, restul merg mai ușor, prin lărgire doar. Și la noi a ieșit bine. Cam toate firmele au fugit de această lucrare, din cauză că este una foarte grea, complexă, ce implică și foarte multe riscuri”, a punctat constructorul. Întreaga operațiune va dura aproximativ două săptămâni. Dacă lucrările se făceau prin metoda clasică, cu șanțuri deschise, atunci întreaga zonă era complet blocată mai bine de o lună de zile. Așa, circulația nu a avut de suferit.

La finalizarea forării și introducerea magistralei de apă, circulația rutieră va fi resistematizată în zonă, cu semaforizare, refăcându-se astfel legătura între strada Victoriei și Bulevardul Independenței, loc în care va apărea, cel mai probabil, un alt sens giratoriu provizoriu.