Tânăr decedat într-un accident la Berbești

Miercuri, 19 noiembrie, la 02:40, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați prin SNUAU 112 despre faptul că în localitatea Berbești s-a produs un accident de circulație.

Verificările efectuate la fața locului au relevat faptul că la volanul autoturismului implicat se afla un tânăr de 22 de ani. În timp ce conducea pe DN 18, în localitatea Berbești, autoturismul ar fi părăsit partea carosabilă prin stânga și ar fi intrat în coliziune cu un podeț din beton, din dreptul unui imobil.

În urma impactului tânărul de la volan a suferit leziuni incompatibile cu viața, fiind constatat decesul acestuia.

Polițiștii, sub coordonarea procurorului, continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Ocna Șugatag • La volanul unui tractor, fără permis

La data de 18 noiembrie, în jurul orei 15.00, polițiștii din Ocna Șugatag, care monitorizau circulația pe drumurile publice din localitatea Hărnicești, au oprit pentru control un tractor, condus de către un tânăr de 33 de ani.

Polițiștii au verificat documentele personale ale tânărului, precum și cele ale tractorului condus, stabilind faptul că cel în cauză nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Fărcașa • A condus o autoutilitară cu o concentrație ridicată de alcool

Marți seara, 18 noiembrie, în jurul orei 21.20, polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa s-au sesizat din oficiu pentru producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale.

Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit faptul că un bărbat de 57 de ani, care conducea o autoutilitară dinspre localitatea Sălsig înspre localitatea Gârdani, la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a părăsit partea carosabilă.

În urma accidentului rutier a rezultat avarierea autoutilitarei.

Testarea cu aparatul etilotest a conducătorului auto a indicat concentrația de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat, astfel că acesta a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

Amenzi în trafic, la Seini

Marți, 18 noiembrie, polițiștii din Seini și cei din Tăuții-Măgherăuș, cu sprijinul celor din cadrul Serviciului Criminalistic, au desfășurat activități specifice pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, îndeosebi a celor comise cu violență.

În cadrul verificărilor efectuate în trafic, polițiștii au legitimat 25 de persoane și au controlat tot atâtea autovehicule.

Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 16 sancțiuni contravenționale în cuantum de peste 5.000 de lei.

De asemenea, trei autovehicule au fost oprite din a circula întrucât nu prezentau siguranță pe drumurile publice, fiind reținute trei certificate de înmatriculare.

În cazul unuia dintre autovehiculele oprite pentru control, polițiștii au aplicat măsura tehnico-administrativă a retragerii setului de plăcuțe cu numerele de înmatriculare.