Ziua Mondială a Diabetului, marcată printr-o serie de acțiuni, în Baia Mare

Direcția de Asistență Socială Baia Mare – prin Serviciul Logistică Medicală Comunitară – a marcat Ziua Mondială a Diabetului, printr-o serie de acțiuni dedicate informării și testării medicale în comunitățile vulnerabile.

Astfel, asistenții medicali comunitari au fost prezenți în comunitate, unde peste 100 de persoane au beneficiat de: testarea glicemiei, testarea tensiunii arteriale și pulsului, informare privind riscurile asociate diabetului zaharat și îndrumare către servicii medicale și tratament. Campania a fost desfășurată cu scopul de a crește gradul de conștientizare privind diabetul și implicarea activă a personalului medical în promovarea sănătății publice.