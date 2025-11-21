Au sosit primele utilaje din fonduri europene, în Rona de Jos

Administrația locală Rona de Jos anunță că au sosit primele echipamente achiziționate prin proiectul NEXT pentru un viitor verde – Cooperare transfrontalieră între Comuna Rona de Jos și Comuna Neresnitsya – Ucraina pentru adaptarea la schimbările climatice.

Echipamentele livrate sunt următoarele: tractor; remorcă; vidanjă; lamă de zăpadă; distribuitor antiderapant cu autoîncărcare. De asemenea, alte echipamente sunt în curs de achiziționare și se referă la: autospecială de pompieri; buldoexcavator; generator de curent trifazic; dronă performantă; aparate de respirat. Proiectul NEXT pentru un viitor verde – Cooperare transfrontalieră între comuna Rona de Jos și comuna Neresnitsya pentru adaptarea la schimbările climatice este finanțat din fonduri europene nerambursabile în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte standard al Programului Interreg NEXT România – Ucraina 2021-2027.