Bursele studenților vor fi susținute din fonduri europene

Ministrul Educației Daniel David a spus că a identificat fondurile pentru a putea susține bursele studenților din fonduri europene. Urmează să obțină aprobarea de la Comisia Europeană: „Eu sunt optimist că din 1 ianuarie vom aduce în jur de 60 de milioane de euro”, a spus Daniel David în cadrul raportului săptămânal al Ministerului Educației, pe pagina de Facebook a Ministerului.

„Este o sumă consistentă care va contribui la bursele sociale, astfel încât mulți din banii care sunt acum investiți de Minister și de universități în bursele sociale să poată să meargă să susțină și burse, mai multe burse de performanță, burse de excelență, iar fondurile specifice universităților, din veniturile proprii, să poată să fie duse și în zona studenților care nu sunt eligibili prin noile reglementări mă refer, de exemplu, la studenții cu taxe sau să acopere 12 luni și nu 10 luni bursa pe parcursul anului”, a precizat Daniel David.

După tăierile din Educație, anul acesta bursele studenților au scăzut. S-a mai decis acordarea burselor doar în timpul cursurilor și s-au sistat pentru cei de la cu taxă. De asemenea, au dispărut bursele de excelență. Alianța organizațiilor studențești a cerut în nenumărate rânduri ca Executivul să renunțe la măsurile de austeritate.