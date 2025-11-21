Consiliul Județean Maramureș, reprezentat în Irlanda, la o întâlnire pe tema migranților

Universitatea Tehnologică Munster (MTU) din Cork, Irlanda, a găzduit la începutul acestei luni cea de-a 6-a Întâlnire Transnațională de Învățare (TLM) din cadrul proiectului SIRM – Integrarea Socio-Economică a refugiaților și migranților, finanțat prin programul Interreg Europe 2021–2027. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice, universităților și organizațiilor civice din Irlanda, Croația, Italia, Letonia, Slovacia, Polonia și România, oferind un spațiu de dialog și schimb de experiență privind politicile și inițiativele de integrare socială a refugiaților și migranților.

Consiliul Județean Maramureș a fost reprezentat de o delegație formată din doi membri ai echipei de proiect SIRM și doi reprezentanți ai factorilor interesați din județul Maramureș, Alina Pralea, director la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Maramureș și Tudor Rus, coordonator proiecte la organizația YMCA România. Pe durata celor două zile, participanții au luat parte la prezentări și ateliere tematice dedicate educației, sportului, culturii și economiei circulare ca mijloace de integrare socială.

Consiliul Județean Maramureș a contribuit cu prezentarea unei inițiative educaționale locale realizate de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Maramureș și YMCA România, factori implicați în educația incluzivă și în susținerea tinerilor aflați în situații vulnerabile.

În cadrul sesiunii dedicate bunei practici europene în educație și integrare, organizația YMCA România reprezentantă de Tudor Rus a prezentat un Ecosistem Educațional și de Integrare care sprijină în mod coerent refugiații și persoanele vulnerabile, de la copii la seniori. „Modelul include afterschool pentru copiii ucraineni, activități de leadership și creație digitală pentru tineri, precum și cursuri de limbă și cultură română, alfabetizare digitală și suport pentru angajare destinate adulților. Seniorii beneficiază de activități sociale dedicate, iar întreaga comunitate are acces la sesiuni de terapie de grup și individuale adaptate nevoilor refugiaților. Un element inovator al acestui ecosistem îl reprezintă Hub-ul Digital Mobil, care duce resursele educaționale și serviciile de sprijin direct în zonele izolate”, informează oficialii Consiliului Județean Maramureș.

La rândul său, Alina Pralea, director al Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș a prezentat misiunea instituției și proiectele implementate de aceasta, la care au participat în acest an peste 650 de refugiați și migranți.