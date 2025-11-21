Consultare publică • Amenajarea unui parc de agrement în Cicârlău

Primăria Cicârlău dorește să afle părerea cetățenilor cu privire la implementarea unui proiect de amenajare a Parcului Central în zona situată pe dealul din centrul localității.

În prezent, acest spațiu este neîngrijit, cu arbori bătrâni și periculoși, fiind într-o stare accentuată de degradare. Autoritatea locală intenționează să transforme acest loc într-un spațiu verde, modern, sigur și atractiv, unde toată lumea – copii, tineri și vârstnici – să se poată bucura de natură și relaxare.

De asemenea, se are în vedere ca o parte dintre arborii existenți, cei frumoși și sănătoși, să fie toaletați și păstrați și în viitoarea configurație. Viitorul parc va cuprinde inclusiv un loc de joacă modern pentru copii, scutind astfel o nouă investiție în altă parte din localitate, dar și o zonă de relaxare și mișcare pentru adulți. Pentru a lua o decizie care să reflecte dorința comunității, primăria îi invită pe cetățeni să participe la un sondaj, online, prin care să-și spună părerea cu privire la acest proiect.