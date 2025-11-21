Cum stau lucrările la viitorul pasaj de la Clubul Văcarilor?

Lucrările la pasajul de la Clubul Văcarilor sunt în toi. Acestea avansează acum în ritm susținut, după ce au început mai timid. Însă au existat mai multe motive întemeiate din cauza cărora șantierul nu a avansat cum ar fi trebuit de la început.

În prezent, se lucrează la realizarea bretelelor pe lângă drumul național, prin care se va devia întreg traficul pe ambele sensuri de mers, atât pe intrare, cât și pe ieșire din oraș. După această etapă urmează forarea și pozarea pilonilor pentru susținerea pasajului. Inițial, s-a lucrat la devierea rețelelor de apă, gaz și canalizare, însă lucrările acestea au trecut neobservate de cei care s-au aflat doar în trecere pe acolo, ele fiind făcute fără afectarea traficului pe drumul european. Acum, în cea mai mare parte, rețelele edilitare au fost deviate pe noile poziții și îngropate. Însă nici acest proiect nu este ușor de implementat, fiind unul destul de complex.

„În ceea ce privește rețelele de utilități, aici este una dintre lucrările complicate de făcut, de aceea s-a și întârziat puțin cu ele. Dau și un exemplu: legat de primul pilon de susținere a pasajului, înspre sensul de mers spre Recea, exact pe amplasamentul lui, dar sub el, trecea o magistrală Transgaz, extrem de importantă, iar relocarea ei presupunea extrem de multe avize, proiect special, deci au fost luni de zile discuții cu conducerea societății pentru a obține autorizația. Însă pentru toată această acțiune nu s-a spart drumul, nu s-a blocat circulația, ci totul s-a făcut prin forare pe sub drum”, a spus Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș. În ceea ce privește celălalt pasaj, cel de la Italsofa, aici lucrările sunt pe final și el va fi dat în folosință cât de curând, spun autoritățile. Un termen probabil este începutul lunii viitoare.