Extinderea rețelelor de apă-canal din Cavnic, în grafic

În orașul Cavnic, extinderea rețelelor de apă și canalizare înaintează rapid, spun autoritățile locale. Acest proiect rămâne unul dintre cele mai importante pentru administrație, dar și pentru comunitatea locală.

Odată finalizate lucrările, întreg orașul Cavnic va fi conec­tat la rețelele de apă și canalizare, fără nicio gospodărie lăsată în urmă. În luna iunie 2025 s-a început etapa a doua din proiect, pe tronsonul Șuior – Roata, iar acum muncitorii se apropie de finalizarea lucrărilor pe sectorul de drum județean. În mai puțin de șase luni de zile s-au realizat 9 km de rețele noi de canalizare. Un alt aspect extrem de important: s-a reușit refacerea integrală a infrastructurii, iar drumul județean va fi redat circulației în condiții normale, începând cu 24 noiembrie, fără nicio problemă. Practic, tot tronsonul a fost readus la starea inițială după efectuarea lucrărilor. Pe perioada iernii, lucrările vor fi sistate, iar imediat ce vremea va permite, se va începe conectarea fiecărei străzi din acest tronson la noua rețea.