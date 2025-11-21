Galactic Dance, cinci podiumuri la Cupa „Shall We Dance”

Sportivii de la Galactic Dance Baia Mare au evoluat la concursul de ranking Cupa „Shall We Dance” care a avut loc la Șomcuta Mare. „Galacticii” s-au calificat în 11 finale, urcând de cinci ori pe podium: • Sergiu Chioreanu – Emma Pop (DanceLight Baia Mare): locul 1 Open Basic Standard 16-34 ani; locul 3 Open Standard 16-34 ani; locul 4 Open Basic Latino 16-34 ani; • Kevin Bondrea – Sofia Berinde: locul 3 Precompetițional 3 Dansuri 10-11 ani; • Amelia Ciorbă și Laura Big: locul I Duo 8-9 ani; • Sarllot Lorincz și Ilinca Stavina: locul I Duo 10-11 ani; • Laura Big: locul 4 Solo Fete Bronz 8-9 ani; • Sarllot Lorincz: locul 4 Solo Fete Argint 8-11 ani; • Răzvan Iuhas – Maria Todoran: locul 5 clasa E 14-15 ani; • Ilinca Stavina: locul 5 Solo Fete Bronz 8-11 ani; • Aylin Ciorbă: locul 6 Solo Fete Argint 8-11 ani.

Dansatorii de la Galactic Dance sunt pregătiți de antrenorii Mădălina și George Pop, care sunt ajutați în instruirea celor mai mici dansatori de sportivii Eric Waltner și Tomas Surduc.