Sportivii de la Galactic Dance Baia Mare au evoluat la concursul de ranking Cupa „Shall We Dance” care a avut loc la Șomcuta Mare. „Galacticii” s-au calificat în 11 finale, urcând de cinci ori pe podium: • Sergiu Chioreanu – Emma Pop (DanceLight Baia Mare): locul 1 Open Basic Standard 16-34 ani; locul 3 Open Standard 16-34 ani; locul 4 Open Basic Latino 16-34 ani; • Kevin Bondrea – Sofia Berinde: locul 3 Precompetițional 3 Dansuri 10-11 ani; • Amelia Ciorbă și Laura Big: locul I Duo 8-9 ani; • Sarllot Lorincz și Ilinca Stavina: locul I Duo 10-11 ani; • Laura Big: locul 4 Solo Fete Bronz 8-9 ani; • Sarllot Lorincz: locul 4 Solo Fete Argint 8-11 ani; • Răzvan Iuhas – Maria Todoran: locul 5 clasa E 14-15 ani; • Ilinca Stavina: locul 5 Solo Fete Bronz 8-11 ani; • Aylin Ciorbă: locul 6 Solo Fete Argint 8-11 ani.
Dansatorii de la Galactic Dance sunt pregătiți de antrenorii Mădălina și George Pop, care sunt ajutați în instruirea celor mai mici dansatori de sportivii Eric Waltner și Tomas Surduc.
Galactic Dance, cinci podiumuri la Cupa „Shall We Dance”
