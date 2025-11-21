Interesul pentru turism și tradiții, promovat prin activități educaționale

Recent, a avut loc a VIII-a ediție a Proiectului Național ,,România-cultură, turism, tradiție” organizat de Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare.

Evenimentul a fost găzduit de Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare, având ca scop promovarea interesului pentru turism, tradiții și cultură, prin activități educaționale menite să susțină dezvoltarea durabilă. Activitatea principală a proiectului s-a desfășurat sub formă de concurs, fiind structurat pe 3 secțiuni: Turism, Tradiții și Cultură tradițională și a reunit aproximativ 140 de elevi și 30 cadre didactice de la școli din județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj. Elevii au avut oportunitatea să valorifice cunoștințele dobândite, să își afirme talentul, să-și dezvolte creativitatea și spiritul de echipă, să contribuie la promovarea valorilor, a tradițiilor și frumuseților României, care merită să fie redescoperite și transmise mai departe. Concursul a fost coordonat de director prof. Tiță Anca, director adjunct prof. Verdeș Lăcrimioara, prof. Mândru Voichița, prof. Baciu Loredana, prof. Muntean Maria, prof. Pop Domițiana și prof. Ropan Oana.