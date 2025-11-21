Noi tarife la apă și canalizare în Gârdani

Primăria Gârdani a adus la cunoștința cetățenilor că, în urma Hotărârii Consiliului Local din 28.10.2025, începând cu data de 1 noiembrie 2025, tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare s-au modificat.

Astfel, noile prețuri sunt de: 5,11 lei/m³ de apă potabilă și 6,77 lei/m³ la canalizare.

„Această ajustare nu reprezintă o opțiune, ci o necesitate. În ultimele luni, costurile de operare ale Serviciului de Utilități Publice au crescut semnificativ, în special din cauza: majorării prețului la energia electrică; scumpirii materialelor esențiale utilizate în procesul de tratare a apei (sare, clor și alte substanțe); creșterii costurilor pentru întreținere, reparații și intervenții la rețea. Pentru a înțelege impactul real: după majorarea prețului la energie electrică, costurile lunare au crescut considerabil. Mai mult, pentru a asigura continuitatea serviciului și pentru a evita acumularea unor datorii ce ar fi dus la risc de debranșare de la furnizorii esențiali, Serviciul de Utilități Publice a fost susținut financiar de către Consiliul Local Gârdani în anul 2025 cu suma totală de 440.000 lei, doar pentru a putea funcționa. La tarifele vechi, serviciul funcționa cu pierderi financiare, iar acumularea datoriilor ar fi dus inevitabil la imposibilitatea achitării facturilor către furnizori, ceea ce ar fi generat oprirea serviciului de alimentare cu apă pentru întreaga comună. Scopul acestei modificări este menținerea funcționării serviciului fără întreruperi; acoperirea costurilor reale de operare; protejarea comunității împotriva riscului de sistare a alimentării cu apă”, au punctat reprezentanții Serviciului de Utilități Publice Gârdani.