Riscurile maternității precoce, prezentate în școli din Maramureș

În urma campaniilor de informare și prevenire derulate în unitățile de învățământ din județ, Instituția Prefectului – Județul Maramureș a organizat o întâlnire amplă, cu caracter inter­instituțional, dedicată analizării și gestionării fenomenului maternității timpurii.

La ședința Grupului de Lucru constituit pentru ges­tionarea fenomenului mamelor minore în județul Maramureș au participat reprezentanți de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Maramureș, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională, Inspectoratul Poliției Județului Maramureș, Crucea Roșie Maramureș, ASSOC, Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, precum și reprezentanți ai mai multor UAT-uri.

Scopul întâlnirii a fost identificarea de soluții concrete pentru diminuarea acestui fenomen complex, influențat de factori precum sărăcia, abandonul școlar, lipsa educației pentru sănătate și accesul redus la servicii de consiliere. Reprezentanții instituțiilor au analizat cauzele și riscurile identificate la nivel local, subliniind importanța unei intervenții integrate – socială, educațională și medicală – și necesitatea extinderii programelor de educație pentru sănătate.

Astfel, Instituția Prefectului, alături de IPJ, ISJ și DGASPC Maramureș, a organizat întâlniri în 5 școli, la care au participat 299 de elevi și 35 de părinți, fiind discutate riscurile maternității precoce. Aceste acțiuni au stat la baza organizării întâlnirii de lucru de astăzi. În cadrul ședinței au fost aprobate: planul de acțiuni privind gestionarea fenomenului mamelor minore și calendarul activită­ților pentru următoarele trei luni.

Totodată, a fost decisă implicarea formatorilor de opinie pentru a promova mesaje de prevenție în rândul tinerilor. Pe 19 ianuarie 2026 va fi lansată o campanie județeană de informare și educare privind importanța educației sexuale.

Prefectul județului, Florian Valeriu Sălăjeanu, a subliniat necesitatea urgentării programelor de educație pentru sănătate în școli și comunități și importanța colaborării interinstituționale pentru sprijin integrat acordat mamelor minore.