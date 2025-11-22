Asfaltarea pistei de biciclete care conectează satul Săsar de Baia Mare

Săptămâna aceasta s-a finalizat asfaltarea pistei de biciclete din satul Săsar – Comuna Recea. Ea are o lungime de 3.088 m, este cu două sensuri, are o lățime de 3 m și face legătura între str. Morii din Săsar și str. Europa – Baia Mare. Urmează montarea indicatoarelor și a marcajelor. De asemenea, se vor monta și parapeți în unele zone. Finanțarea este asigurată din fonduri europene. Următorul obiectiv este asigurarea iluminatului public pe pistă, conectarea cu pista de biciclete de la Baia Mare și extinderea ei în toată Comuna Recea.