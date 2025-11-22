Constructorul, grăbit de autorități să finalizeze lucrările de apă-canal din Seini

În localitatea Seini sunt în plină desfășurare lucrările de introducere a rețelelor de apă și canalizare pe străzile Conac, Castanilor și Lucian Blaga. Însă primăria dorește cât mai repede finalizarea acestora pentru ca circulația să poată reveni la normal.

”Am solicitat constructorului să urgenteze și finalizeze atât lucrările principale, cât și branșamentele pentru locuitorii acestor străzi. Ne dorim, cât mai repede, să aducem străzile afectate la un stadiu care să permită circulația rutieră în condiții normale, prin realizarea lucrărilor necesare de compactare. Astfel, asfaltarea străzilor să fie realizată imediat ce condițiile meteo vor permite acest lucru”, au explicat cei din administrația publică a orașului.