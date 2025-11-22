„Crăciun în Satu’ de pe Deal” Ulițele Muzeului Satului vor răsuna de glasurile colindătorilor

Primăria Municipiului Baia Mare, alături de Consiliul Județean Maramureș, organizează și în acest an evenimentul „Crăciun în Satu’ de pe Deal”. Manifestarea va avea loc în perioada 15-19 decembrie 2025, între orele 10:00 și 14:00, în spațiul autentic al Muzeului Satului din Baia Mare.

„Într-o lume în care ritmul se accelerează an de an, ne dorim să ne întoarcem la esență: la colindul curat, cântat cu suflet, în pragul unor case ce păstrează încă imaginea satului maramureșean de altădată. Și în acest an, preșcolarii, școlarii și grupurile de colindători vor fi primiți cu bucurie în gospodăriile simbolice, precum: Casa Președintelui Consiliului Județean, Casa Primarului, Casa Tradițiilor, Casa Învățătorului, Casa Prefectului, Casa Preotului, Casa Justiției și Casa Omeniei. În glasurile copiilor se va simți din nou căldura Crăciunului, iar pe ulițele satului va răsuna acea emoție simplă și curată care dăinuiește de veacuri în casele maramureșenilor”, a declarat șeful administrației maramureșene, Gabriel Zetea.

Primarul Municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a adăugat că: „Anul trecut, cu ocazia primei ediții, am reușit să readucem spiritul sărbătorilor de altădată în inima și pe ulițele satului maramureșean din mijlocul orașului nostru. Să aducem colindători la casele Muzeului Satului, să ne reamintim ce înseamnă această perioadă din an pentru noi, maramureșenii. Să le oferim copiilor noștri șansa de a trăi Crăciunul așa cum îl știau bunicii și străbunicii noștri. Un proiect pe care îl continuăm și anul acesta, alături de Consiliul Județean Maramureș și celelalte instituții partenere, și care îmi doresc să devină tradiție pentru băimăreni și pentru Baia Mare”.

La fel ca anul trecut, fiecare instituție parteneră îi va primi pe colindători la una dintre casele tradiționale repartizate din incinta Muzeului Satului:

– Casa Petrova – Casa Președintelui: Consiliul Județean Maramureș;

– Casa Preluca Nouă – Casa Primarului: Primăria Municipiului Baia Mare;

– Casa Costeni – Casa Tradițiilor: Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș;

– Casa Lăpuș – Casa Învățătorului: Inspectoratul Școlar Județean Maramureș;

– Casa Berbești – Casa Prefectului: Instituția Prefectului – Județul Maramureș, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” al Județului Maramureș, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Pintea Viteazul” Maramureș;

– Casa Cărbunari – Casa Preotului: Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului;

– Casa Finteușu Mare – Casa Omeniei: Spitalul de Pneumoftiziologie „Nicolae Rușdea” Baia Mare, Asociația ASSOC;

– Casa Bozânta Mare – Casa Justiției: Tribunalul Maramureș, Baroul Maramureș.

În continuarea acestui eveniment, sâmbătă, 20 decembrie, tot în Muzeul Satului va avea loc cea de-a XVII-a ediție a evenimentului „Crăciun în Maramureș”, un adevărat reper al sărbătorilor de iarnă și un eveniment de suflet al maramureșenilor, deschis publicului larg și tuturor celor care doresc să trăiască autentic spiritul sărbătorilor de iarnă.

Grupurile de colindători care doresc să participe se pot înscrie până la data de 8 decembrie 2025, la adresa de e-mail finantari@baiamare.ro sau la numărul de telefon 0362/804.641.