Cursuri gratuite de primajutor

Zilele trecute s-a dat startul primului modul al cursurilor gratuite de prim-ajutor, organizate de Partidul Național Liberal – organizația Baia Mare, în parteneriat cu Asociația pentru Ambulanță Maramureș.

A fost o sesiune intensă, plină de informații esențiale și exemple practice, menite să îi pregătească pe participanți pentru intervenția rapidă și corectă în situații de urgență. În cadrul acestui prim modul, s-a discutat despre importanța acordării primului ajutor, despre modul corect de evaluare a unei victime, precum și pașii esențiali ai apelului la 112. Informațiile au fost prezentate într-un mod interactiv, cu demonstrații și explicații clare oferite de specialiștii Asociației pentru Ambulanță Maramureș. Atmosfera a fost una de implicare totală, iar întrebările participanților au arătat un interes real pentru dezvoltarea acestor competențe vitale. ”Ne bucurăm să vedem o comunitate tot mai interesată de astfel de inițiative și suntem încrezători că, împreună, putem contribui la creșterea siguranței la nivel local”, a spus Ioana Marincaș, consilier local liberal.