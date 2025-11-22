Evidenţă digitalizată a copiilor din sistemul de protecţie specială

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș implementează un Modul informatic modern, dedicat administrării complete și organizate a cazurilor și copiilor aflați în sistemul de protecție specială.

Acest instrument digital este conceput pentru a sprijini activitatea specialiștilor instituției și pentru a asigura o evidență clară, eficientă și transparentă a beneficiarilor. Ca funcționalități principale ale modulului menționăm: gestionarea copiilor pe responsabili și manageri de caz, cu informații clare pentru fiecare copil; notificări și alerte automate pentru respectarea termenelor și reducerea riscului de erori; monitorizarea atestatelor asistenților maternali profesioniști; alerte pentru copiii care împlinesc 18 ani, pentru a pregăti din timp măsurile necesare. Pentru o utilizare optimă, a fost organizată recent și o sesiune de instruire pentru specialiștii DGASPC Maramureș implicați direct în coordonarea activităților de asistență socială și protecție specială. Această inițiativă reprezintă un pas major în modernizarea proceselor interne și contribuie la creșterea calității serviciilor oferite copiilor și tinerilor din sistemul de protecție specială.