În Sighetu Marmației se pun bazele unei unități Cercetașii Maramureșului

La Palatul Cultural din Sighetu Marmației, a avut loc ședința de lucru privind înființarea unei noi unități Cercetașii Maramureșului. Întâlnirea a reunit preoți, credincioși și voluntari implicați în activitățile cercetășești de până acum, alături de persoane dornice să devină viitori lideri ai cercetașilor din Sighetu Marmației. Cu acest prilej s-a stabilit deschiderea unui program de promovare și înscrieri pentru viitori lideri și copii care doresc să facă parte din frumoasa familie a cercetașilor. Noua unitate va fi coordonată de: Pr. Marian Pop – Lider principal; Pr. Andrei Vlad – Lider secundar; Pr. Andrei Pop – Lider secundar. Pentru înscrieri și informații: Pr. Marian Pop – 0745 549 129.