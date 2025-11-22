Proiecte inovatoare de teatru, instalaţie şi multimedia, la Centrul START din Târgu Lăpuş

În lunile noiembrie-decembrie orașul Târgu Lăpuș devine un veritabil centru cultural găzduind la Centrul START o serie de proiecte inovatoare de teatru, instalație și multimedia. Comunitatea lăpușeană este invitată să descopere trei evenimente de excepție, iar adolescenții au oportunitatea de a participa la ateliere dedicate, susținute de artiști. Accesul este gratuit, în baza înscrierii pe substejar.ro.

Cele trei proiecte au fost selectate la nivel național în cadrul call-ului de proiecte START PENTRU TINEri, lansat de asociația culturală Sub Stejar, „un demers dedicat conștientizării dependenței digitale în rândul tinerilor, care învață tinerii să folosească tehnologia ca mijloc de expresie. Fiecare eveniment va fi precedat de un atelier pentru tineri despre teatru, instalații imersive sau muzică electronică, oferind ocazia interacțiunii directe cu artiști consacrați”, anunţă organizatorii.

Cultură-n Şură aduce Realităţi absurde

Sâmbătă, de la ora 19, Cultură’n Șură vine la Centrul START cu spectacolul de teatru „Realități Absurde”, realizat în cadrul unei rezidențe a regizorului Victor Olăhuț, la Grenland Friteater din Norvegia și reluat în România în parteneriat cu Teatrul de Nord Satu Mare.

Spectacolul abordează o temă de mare actualitate: distincția tot mai vagă dintre realitate și imaginile afișate pe ecranele care ne înconjoară. Actorii Cătălin Mareș și Florentina Năstase vor perfoma într-un spațiu de joc transformat prin proiecții video interactive ce dialoghează cu acțiunea scenică. Elementele vizuale și sonore sunt sincronizate cu mișcările actorilor, transformând spectacolul într-o experiență interactivă și imersivă. Înaintea spectacolului, de la ora 15, cei doi actori vor susține un work­shop de teatru și mișcare „Comenzi” dedicat tinerilor.

Înscrierile la eveniment se fac la adresa: https://substejar.ro/ inscriere-spectacol-realitati-absurde/

Instalaţia interactivă Hidrosfera în Mişcare

În perioada 27-29 noiembrie, Centrul Start găzduiește instalația interactivă Hidrosfera în Mișcare creată de Ethics of Joy (artista Cristina Bodnărescu, cu sound design de George Urse).

Instalația propune un spațiu de explorare ludică a relației dintre mișcarea personală și cea colectivă, invitând participanții să dea formă diferitelor stări ale apei, de la ghețari, la vapori, la curenți oceanici. Mișcările corpului sunt captate printr-o cameră cu senzor IR și transformate în timp real în vizualuri generative, acompaniate de sunet și muzică originală.

Artista va ghida chiar ea instalația, astfel încât evenimentul capătă forma unui atelier interactiv în care participanții vor descoperi, prin mișcare, calitățile apei și mecanismele instalației.

„Dincolo de zgomot, betonul vorbește”

În perioada 6-8 decembrie, artistul Denis Flueraru prezintă la Centrul START instalația multimedia Beyond the noise, the concrete speaks (n.r. Dincolo de zgomot, betonul vorbește). Proiectul explorează peisajul urban românesc prin textură și sunet, reunind 19 mulaje prelevate din zone istorice și rezidențiale. Acestea formează o compoziție circulară ce intră în rezonanță cu un peisaj sonor construit din înregistrări de teren ale locurilor reprezentate. Pe măsură ce vizitatorii se apropie, lumina și sunetul se intensifică, dezvăluind o memorie sonoră a orașului, o arhivă efemeră a spațiului și timpului.

Artistul va organiza pentru tinerii din Tg. Lăpuș un work­shop de muzică electronică în care va prezenta în detaliu instalația și tehnicile folosite. În cadrul acestui workshop participanții vor descoperi ce înseamnă sunetul, vor construi de la zero două tipuri de microfoane experimentale, de contact, cu care vor capta sunete, iar la final vor crea o compoziție colaborativă.

Proiectul START PENTRU TINEri este cofinanțat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, Asociația Sub Stejar și Rotary Club Târgu Lăpuș.

Asociația Sub Stejar derulează din luna august până în decembrie 2025, la Centrul Cultural-Educațional START, proiectul START PENTRU TINEri, prin care adolescenții din Țara Lăpușului participă gratuit la ateliere de teatru, fotografie și grafică, seri de film & board-games, precum și dezbateri prin noul START PODCAST, o platformă de dezbateri audio-video cu și pentru tineri pe teme sensibile precum bullying, adolescență și dependență.