Reabilitarea școlii din Băița avansează

Lucrările de eficientizare energetică la Școala Gimnazială „Ion Șugariu” Băița – Corp Clădire B sunt în grafic, anunță Primăria Tăuții-Măgherăuș. Reabilitarea și modernizarea clădirii fac parte din proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ din orașul Tăuții-Măgherăuș”.

Până în acest moment, s-au executat următoarele lucrări: curățarea pereților interiori în vederea pregătirii suportului pentru aplicarea noilor finisaje; executarea șpaleților la ferestre, ca parte a lucrărilor de finisaj interior; gletuirea pereților interiori; montarea ventiloconvectoarelor, componente ale sistemului de climatizare destinate asigurării confortului termic și eficienței energetice; montarea corpurilor de iluminat, în vederea modernizării și eficientizării instalațiilor electrice interioare; vopsirea pereților interiori cu vopsea lavabilă; racordarea clădirii la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare.