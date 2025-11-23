Amplă acțiune a polițiștilor la Sighetu Marmației

Poliţiştii din cadrul Biroului Siguranță Școlară Maramureș și cei din cadrul Poliției municipiului Sighetu Marmației au desfăşurat vineri, 21 noiembrie, o acțiune amplă, în incinta și zona adiacentă a două unități de învățământ din municipiu.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul structurilor de ordine publică, investigarea criminalității economice, precum și serviciul criminalistic, fiind angrenați câinii de serviciu.

Prin aceste activități, polițiștii maramureșeni urmăresc consolidarea climatului de siguranță în proximitatea unită­ților de învățământ, prevenirea situațiilor de risc, precum și colaborarea activă cu elevii, cadrele didactice, părinții și ceilalți membri ai comunității locale.

În cadrul Colegiului Național „Dragoș Vodă” și Școlii Gimnaziale „Dr. Ioan Mihaly de Apșa”, polițiștii au desfășurat activități preventive, menite să reducă riscul implicării elevilor în fapte antisociale și să promoveze un comportament responsabil.

Având în vedere Campania „Scoate violența școlară din anonimat”, în cadrul întâlnirilor cu elevii, polițiștii au abordat teme precum prevenirea faptelor comise cu violență, a bullyingului, prevenirea delinc­venței juvenile, prevenirea abandonului școlar și prevenirea traficului și consumului de droguri.

Pe parcursul derulării acțiunii au fost verificate 4 societăți comerciale aflate în proximitatea unităților de învățământ și au fost legitimate 28 de persoane.

Pentru neregulile constatate cu ocazia verificărilor efectuate, au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale în cuantum de 5.000 de lei.

Totodată, polițiștii au descoperit și ridicat 45 de pachete de țigări, susceptibile că provin din contrabandă, precum și o sumă de bani pentru care nu au fost emise bonuri fiscale, fiind provenită din activitățile comerciale desfășurate.