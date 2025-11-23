Câine salvat de către polițiști

Vineri, 21 noiembrie, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au acționat cu promptitudine, în urma unei constatări privind un caz de neglijare a unui câine, în municipiul Sighetu Marmației.

Deși anterior proprietarul animalului a fost sancționat contravențional pentru abateri de la prevederile legale, în cadrul verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că animalul era în continuare ținut în condiții necorespunzătoare, pe spațiul public.

Întrucât pe parcursul verificărilor proprietarul a devenit violent și recalcitrant, a fost imobilizat și condus la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor și dispunerea măsurilor legale.

În cauză a fost emis un ordin de plasare în adăpost și câinele, aflat în stare vizibilă de suferință, a fost încredințat unei asociații pentru protecția animalelor pentru a-i fi asigurate condiții corespunzătoare de îngrijire și recuperare.