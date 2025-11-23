Două puncte cu ultima clasată

CS Minaur Baia Mare – CSM Sighișoara 34-30 (19-16)

Două puncte obținute de CS Minaur Baia Mare în întâlnirea de acasă cu lanterna roșie a Ligii Zimbrilor, CSM Sighișoara, meci din cadrul rundei 9. Minaur a dispus de nou promovata cu 34-30 (19-16), succes care i-a permis să urce până pe locul 6 în clasamentul intermediar.

Minaur nu a făcut o partidă strălucită, a urmărit în primul rând asigurarea punctelor puse în joc (obiectiv atins), apoi dozarea efortului pentru meciurile viitoare. Cu siguranță și oboseala acumulată, cu deplasări lungi și cu meciuri la intervale de trei sau patru zile, a fost impediment clar pentru care Minaur nu a arătat atât de bine cu CSM Sighișoara. Ultima clasată și-a arătat însă limitele, am putut deduce ușor de ce nu are niciun punct după 9 etape scurse, dispunând de un lot subțire, context în care echipei noastre nu i-a fost absolut deloc greu să consemneze al treilea succes intern.

Cu excepția primelor cinci minute, când a condus Sighișoara sau a fost egal, meciul a aparținut Minaurului, care s-a desprins la maximum șase goluri – 34-28 (58), iar la final a învins cu 34-30.

Timpul de odihnă pentru jucătorii de la Minaur este foarte scurt, fiindcă marți au programat un nou meci în European League, acasă, cu Slovan, un duel de o importanță majoră pentru oaspeți, dar cu orgoliu așteptat din partea băimărenilor. La finalul săptămânii, vine o deplasare grea în campionat, la Potaissa Turda, una dintre contracandidatele noastre la podiumul Ligii Zimbrilor.

Sala Polivalentă “Lascăr Pană”. Arbitri: Marian Ba­bău (București) – Alexandru Roibu (Ploiești). Observator FRH: Adina Ion (București). Aruncări de la 7 m: 6-7 (transformate: 5-7, a ratat Kozakevych). Minute de eliminare: 6-8 (în minutul 15, Vancea a primit direct cartonașul roșu).

CS Minaur Baia Mare: Terekhov (4 intervenții), D. Makaria (6 intervenții) – Nagy 4, Stanciu (nu a jucat), T. Botea 6, Racolța, Pavlov (nu a jucat), Kotrc 6, China, Kozakevych 9 (5 din 7 m), E. Pop 5, Vujic 2, Mollino Da Silva 2, Fotache, Ardelean, Zeinelabedin. Oficiali: Nuno Farelo, Mihai Bușecan, Răzvan Pop, Vlad Pop.

CSM Sighișoara: Fîntînă (9 intervenții), Seieșan (nu a jucat) – Tetiș (nu a jucat), Hlushak 9 (7 din 7 m), Asoltanei 1, Katona 1, Odobeșteanu 5, Căpățînă 3, Vujovic 7, Constantin 2, Lazoreac, Bordeanu 2, Loic 1, Vancea, Vizitiu (nu a jucat), Mailat. Oficiali: Vlad Caba, Vlad Sîncelean, Flavius Cristian Adam, Dragoș Ganea.