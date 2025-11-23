Etapă neagră în fotbalul maramureșean

Unirea Tășnad – CS Minaur Baia Mare 2-0 (1-0)

Liderul nu a fost capabil nici de această dată să treacă de nou promovata Unirea Tășnad. În etapa de sâmbătă, a 14-a, CS Minaur Baia Mare a cedat și în duelul din returul sezonului regulat – 2-0 (1-0), după ce în meciul din tur, derulat pe „Viorel Mateianu”, formația sătmăreană învingea cu 5-1.

Fără antrenorul Francisc Dican, care a suferit o intervenție chirurgicală, liderul din Seria 8 a făcut o partidă modestă, iar victoria oponentei nu poate fi pusă la îndoială. Unirea Tășnad a deschis scorul în minutul 7, în urma unei faze fixe. Corner executat perfect de băimăreanul Darius Vultur și Sanogo nu iartă. Minaur nu are reacție după primirea golului și, mai mult, încasează încă un gol în partea secundă. Din penaltyul dictat de centralul Gaitin din Timișoara, pentru un henț, lovitură transformată de Claudiu Băciuț. Era minutul 61 și timp pentru o revenire mai exista. Însă echipa din Tășnad s-a apărat supraaglomerat, plus că nici jucătorii liderului nu au avut deloc limpezime pe faza ofensivă. Confruntarea s-a încheiat cu victoria echipei gazdă, care a mai făcut încă un pas către play-off. Acest lucru ar crea un mare dezavantaj Minaurului, care ar accede cu șase puncte mai puțin din confruntările cu Unirea Tășnad.

CS Minaur Baia Mare: Croitoru – Alexe (90, Mondragon), Mocanu, Camara (90, Orosz), Mureșan, Moga, Krausz, Bădici, Vitan (67, Chinde), Stănescu, Hussaini (67, Buhai). Rezerve: Șuldac – Baican, Calu, Erdei, Robu. Antrenori: Francisc Dican, Romulus Buia, Vasile Șleam.

CSM Sighetu Marmației – Unirea Dej 0-3 (0-3)

Surpriză imensă în confruntarea dintre CSM Sighetu Marmației și Unirea Dej. Favorită la obținerea celor trei puncte, formația maramureșeană a dezamăgit crunt și a pierdut o șansă mare în lupta pentru play-off, după ce a pierdut la scor de neprezentare duelul de acasă cu antepenultima clasată – 0-3 (0-3).

Totul s-a decis în prima repriză, mai exact în 14 minute, când oaspeții au marcat toate cele trei goluri ale confruntării de pe stadionul Solovan. Andrei Istrate, cu o dublă, în minutele 24 și 32, respectiv Vasile Mihai, în minutul 38, au decis soarta partidei, una în care CSM Sighet nu a arătat nicidecum a echipă de play-off. Soarta pentru asigurarea unui loc de play-off devine acum și mai complicată, iar meciul din etapa viitoare, tot acasă, cu Sănătatea Cluj, devine capital în îndeplinirea obiectivului.

CSM Sighetu Marmației: Palfi – Hadadea, Mitruscsak, Tomșa, Cio­pa, Creciunesc, Dănăilă, Mă­rieș, Sorian, Kouadio, Emeriau. Rezerve: Oneț – Coș, Bor, Oller, Parker, Narh, Gherasim, Negruț, Brașoveanu. Antrenori: George Zima și Cosmin Marincean.

Rezultate etapa 14: Sănătatea Cluj-Napoca – Sticla Arieșul Turda 1-0; SCM Zalău – Lotus Băile Felix 1-3; Crișul Sântandrei – Olimpia MCMXXI Satu Mare 5-1; Unirea Tășnad – CS Minaur Baia Mare 2-0; Bihorul Beiuș – Academia de Fotbal Viitorul Cluj-Napoca 2-2; CSM Sighetu Marmației – Unirea Dej 0-3.



Etapa 15: Vineri, 28 noiembrie, ora 14.00: Unirea Dej – Bihorul Beiuș; Academia de Fotbal Viitorul Cluj-Napoca – Unirea Tășnad; Lotus Băile Felix – Sticla Arieșul Turda. Sâmbătă, 29 noiembrie, ora 14.00: CSM Sighetu Marmației – Sănătatea Cluj-Napoca; CS Minaur Baia Mare – Crișul Sântandrei; Olimpia MCMXXI Satu Mare – SCM Zalău.