Asfaltări, apă canal, centru pentru copii în dificultate la Rona de Sus,

Comuna Rona de Sus are montate recent trei stații de încărcare mașini electrice, din care două la Coștiui.
De asemenea, cu bani AFIR, sunt în finalizare 7 kilometri de asfaltări de străzi, ne spune primarul Alexa Semeniuc. În derulare e și un proiect de rețele de apă/canal, ajuns la 70-80%. Se adaugă un centru de zi pentru copiii cu părinți în străinătate, cu bani PNRR, tot prin PNRR au primit și un microbuz școlar nou.
