Autoritățile din Târgu Lăpuș au în plan un depozit agricol pentru fermieri

În cadrul unei întâlniri cu majoritatea fermierilor înregistrați în UAT Târgu Lăpuș, autoritatea locală a analizat situația concretă în care se află sectorul în care aceștia activează.

„Problemele identificate sunt multe și diverse, însă, din fericire, cu toții am concluzionat că acest domeniu are un potențial extraordinar de creștere, dacă avem unitate, colaborare și o strategie comună. Un prim pas pentru dezvoltarea agriculturii și activităților specifice este constituirea unei asociații sau cooperative cu reguli extrem de clare și echitabile pentru toți membrii, pentru a putea fi competitivi într-o piață dominată de factori economici bine poziționați. În plus, prin implementarea unor proiecte care să faciliteze colectarea, depozitarea, procesarea produselor locale și comercializarea acestora sub un brand autohton bine-definit, nu numai că se va genera o evoluție a celor ce practică intensiv agricultura, ci va încuraja inclusiv fiecare gospodărie din Țara Lăpușului să valorifice terenurile pe care le au în proprietate. Pentru administrația locală, este o prioritate construirea unui depozit agrologistic, o infrastructură care va oferi posibilitatea tuturor lăpușenilor de a lucra pământul și de a avea beneficii reale în urma acestei munci”, a explicat Vlad Herman, edilul din Târgu Lăpuș.