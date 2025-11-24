Cetățenii acuză! Se lucrează prost la drumul județean Gârdani-Sălsig-Ulmeni-Țicău?

Locuitorii de pe traseul fostului drum interjudețean de beton, acum în reabilitare, de la Gârdani prin Sălsig, spre Ulmeni și spre marginea de județ se plâng că lucrările sunt „de mântuială”.

Vă reamintim, lucrarea a fost începută de o firmă din Sălaj care se pare că a luat mai mult decât putea duce, șantierul a stagnat, apoi la intervenții ale județului, a intervenit o firmă mai mare din Cluj care a promis că finalizează. Chiar și așa, localnicii sunt nemulțumiți. Acuză că acolo unde se toarnă asfalt nu se folosește emulsie bituminoasă, iar asfaltul turnat este incredibil de subțire, de 2-4 centimeteri grosime. Dat fiind că fac drumul acela zilnic, sunt îngrijorați. Am întrebat autorități locale de pe traseu. Ni s-a răspuns așa: „Eu nu pot să afirm așa ceva. Într-un loc unde se turna am văzut cu ochii mei că se folosea emulsie, dar nu pot nici garanta că peste tot. Și nici stratul de asfalt de uzură nu l-am măsurat, dar nu e mare lucru. Dar da, oamenii au dreptate, drumul va avea probleme, e greșit proiectat, apele pluviale de pe lângă drum nu sunt canalizate spre văi și râuri, cică se duc în pânza freatică. Încă n-am primit un răspuns la doleanțele noastre, noi vom rămâne cu apa. Am zis că nici nu mă mai duc la ședințele lor, dacă oricum fac ce vor”, ne spune un primar de pe traseul drumului.