Încă o finanțare importantă pentru învățământul sighetean

Lucrările de consolidare și reabilitare a clădirii Școlii Gimnaziale nr. 2 din Sighetu Marmației vor fi finanțate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), anunță primăria municipiului. Finanțarea se va face prin Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat (PNCCRS).

Școala Gimnazială Nr. 2 a fost inclusă pe lista obiectivelor de investiții pentru Subprogramul de proiectare și execuție a lucrărilor de intervenții pentru clădirile de interes și utilitate publică din cadrul Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat. Municipiul Sighetu Marmației a inclus două clădiri în cererea de finanțare, însă pentru cea de-a doua clădire, ”Casa Memorială Dr. Ioan Mihalyi de Apșa”, primăria este la faza de clarificări. Activitățile finanțate în proiect vor fi următoarele: consolidarea sistemului structural sau a elementelor structurale în ansamblu; repararea elementelor nestructurale; introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al clădirii existente etc. Lucrările de intervenții prevăzute mai sus pot include, după caz, și alte categorii de lucrări, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor / echipamentelor aferente clădirii și alte lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalită­ții clădirii reabilitate.