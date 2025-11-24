Lucrările de reabilitare a Liceului Emil Racoviță din Baia Mare avansează

La Liceul Emil Racoviță lucrările de reabilitare și modernizare avansează în ritm alert. Asta deși execuția a început abia la sfârșitul verii. Însă proiectul este unul complex, ce cuprinde mai multe imobile.

”Deja cu două din cele patru clădiri ce urmează a fi reabilitate ne apropiem de 50% procent de execuție. Pare puțin, dar în condițiile în care lucrările au demarat la mijloc de august, este o evoluție foarte bună. S-au montat centralele, iar de săptămâna aceasta în corpul principal se va putea începe la finisaje. Constructorul estimează că la final de ianuarie corpul principal va fi terminat, copiii putând să învețe în condiții normale într-o clădire modernă. Văzând mobilizarea și seriozitatea constructorului astăzi, sunt încrezător că august 2026 ne va găsi cu o nouă unitate școlară modernizată, unde elevii vor avea cele mai bune condiții de învățare”, a declarat Horia Buhan, administratorul public al Municipiului Baia Mare.