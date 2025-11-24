Medicii trebuie să încurajeze vaccinarea HPV în rândul tinerilor

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș face apel la cadrele medicale să informeze pacienții eligibili și să încurajeze vaccinarea HPV, în special în rândul adolescenților și tinerilor.

„Implicarea activă a medicilor contribuie decisiv la protejarea sănătății publice și la reducerea incidenței unor afecțiuni oncologice prevenibile. Vaccinul anti-HPV joacă un rol esențial în prevenirea cancerului de col uterin, a altor tipuri de cancer asociate infecției cu HPV, precum și a verucilor genitale”, explică oficialii CAS Maramureș. Pe parcursul anului trecut, 65 de paciente din Maramureș au fost diagnosticate cu cancer de col uterin.