Ministrul Muncii, la aniversarea ASSOC, „30 de ani de fapte bune”

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, s-a aflat la finalul săptămânii trecute în Maramureş, vizita sa având legătură cu aniversarea a 30 de ani de fapte bune ale ASSOC.

Prima vizită a ministrului Muncii a fost la cele patru locuințe maxim protejate din Groși, un proiect esențial pentru demnitatea și normalitatea vieții persoanelor adulte cu dizabilități. În cele patru case locuiesc 40 de persoane cu dizabilități cu vârste cuprinse între 30 și 60 de ani care, în anul 2023 au părăsit centrul mamut pentru persoane cu dizabilități din Sighetu Marmației. În aceste case au găsit normalitate, sprijin și demnitate, fiind câte 10 beneficiari într-o casă cu personal permanent sau periodic: asistenți medicali, infirmieri, psihologi, asistenți sociali și kinetoterapeuți. „I-am prezentat ministrului modul în care am reușit, într-un parteneriat corect realizat de Consiliul Judeţean Maramureş, prin DGASPC Maramureș și ASSOC să transformăm un proiect european scris în anul 2019 într-un model real de dezinstituționalizare, un proces dificil, dar absolut necesar. I-am explicat ministrului Petre Florin Manole că dorim ca acest model să fie extins în Maramureș pe scară mai largă, în anii care vin. Vrem ca, prin parteneriate solide cu asociațiile neguvernamentale să putem transfera alți beneficiari din centrele mari ale DGASPC către ONG-uri, în locuințe protejate, în comunitate, unde pot primi sprijin personalizat și pot avea o viață normală”, a punctat şeful administraţiei maramureşene, Gabriel Zetea.

De asemenea, ministrul Muncii a participat la o masă rotundă cu meşterii populari din Maramureş, eveniment găzduit de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş. Evenimentul a fost un prilej important de dialog între autorități și păstrătorii autentici ai tradițiilor maramureșene. Demnitarul a ascultat cu atenție glasul meșterilor populari și și-a exprimat întreaga susținere pentru continuarea, promovarea și susținerea meșteșugurilor tradiționale care definesc identitatea culturală a Maramureșului.