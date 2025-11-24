Vizită oficială a premierului Ilie Bolojan, în Sighetu Marmaţiei

Premierul Ilie Bolojan s-a aflat sâmbătă, 22 noiembrie, în Sighetu Marmaţiei. La o întâlnire cu tinerii liberali din Maramureș, premierul și liderul PNL Ilie Bolojan le-a transmis că responsabilitatea politică înseamnă perseverență, nu fugă de dificultăți, subliniind că „nu sunt vremuri ușoare” și că decența, răbdarea și competența sunt esențiale pentru cei care vor să construiască pentru România, adăugând că, atâta timp cât are un mandat, va face ceea ce consideră că este necesar.

În cadrul întâlnirii cu tinerii liberali, Ilie Bolojan le-a mai vorbit acestora despre Iuliu Maniu, Gheorghe Pop de Băseşti şi Vasile Lucaciu, „ce înseamnă Sighet, ce înseamnă elitele noastre”. „Suntem aici cu o parte dintre colegii noştri tineri. Şi venind pe drumul încoace, vorbeam cu colegul meu, cu domnul Boc, ce mică responsabilitate avem noi astăzi faţă de ceea ce au făcut aceşti oameni, faţă de ceea ce au suportat. Şi uneori nu ne place dacă suntem înjuraţi, dacă trebuie să luăm decizii rele, dar, gândindu-ne la ce au făcut alţii, ne dăm seama că trebuie să facem şi noi ceea ce ni se cere pentru ţara noastră. Şi asta este şi o responsabilitate politică pe care o aveam”, a declarat Ilie Bolojan, sâmbătă, în judeţul Maramureş. Liderul PNL s-a aflat, sâmbătă, în vizită ofcială în judeţul Maramureş. El a depus o coroană de flori la Cimitirul Săracilor, a vizitat Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei şi a participat la o întâlnire cu tinerii liberali în cadrul Şcolii Memoriale „Gh. I. Brătianu”.