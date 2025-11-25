A nins pe Culmea Prelucilor

Deși nu se află la foarte mare altitudine, sub 1000 de metri, zilele trecute am avut ocazia să vedem ninsoare pe Culmea Prelucilor.

Sigur, lucrurile sunt mult schimbate de acum 4-5 decenii, când oamenii rămâneau acolo izolați și-și făceau provizii de făină și de toate. Acum sunt cinci rute de acces spre civilizație, pe asfalt, din care un drum e județean, plus alte două rute pe drumuri de piatră.