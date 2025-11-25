Amenzi pentru cei care nu utilizează corespunzător platformele pentru deșeuri din Baia Sprie

Primăria Baia Sprie își anunță cetățenii că platformele moderne de colectare selectivă a deșeurilor au devenit funcționale. Mai mult, îi îndeamnă pe oameni să le folosească cu încredere. Asta în condițiile în care unii lasă gunoaiele lângă ele și astfel riscă amenzi usturătoare.

„Este interzis și se va amenda orice cetățean care depozitează deșeurile în vecinătatea acestora. Vă solicităm să ridicați cardurile de acces și să le folosiți pentru a depozita corespunzător deșeurile selectate în noile platforme. Pentru un acces ușor la platformă vă puteți instala pe telefon aplicația TECHBOLIDE care, după atașarea și scanarea cardului, poate fi folosit ca un card de acces pentru a deschide fantele platformei. Este absolut necesar să trăim în curățenie, să fim responsabili și să respectăm normele de bun-simț si de igienă. Modernizarea este un lucru bun, trebuie să o acceptăm și să încercăm să ridicăm standardele de conviețuire și respect față de noi înșine și față de concetățenii noștri”, au spus cei din autoritatea publică locală.