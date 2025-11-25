Biserici-monument din Maramureș ar putea fi restaurate prin proiectul România Atractivă

Bisericile fortificate nu sunt doar lăcașe de cult, sunt cetăți ale credinței, locuri unde sufletul și trupul găseau refugiu. Acum, aceste comori pot deveni parte din România Atractivă – proiectul național care adună laolaltă moștenirea noastră și o arată lumii întregi.

„450 de locuri noi vor fi incluse pe harta proiectului! Ai șansa unică de a-ți transforma comoara locală (din Cluj, Bihor, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Satu Mare și Sălaj) într-un reper național și internațional, aducând turiști, dezvoltare și viață nouă comunității”, au spus reprezentanții ADR Nord-Vest. Instituțiile, organizațiile și persoanele fizice pot propune includerea în platforma România Atractivă a oricăror obiective turistice similare prin completarea formularul online disponibil la adresa: https// tinyurl.com/4yrw4693 ADR Nord-Vest.