Bisericile fortificate nu sunt doar lăcașe de cult, sunt cetăți ale credinței, locuri unde sufletul și trupul găseau refugiu. Acum, aceste comori pot deveni parte din România Atractivă – proiectul național care adună laolaltă moștenirea noastră și o arată lumii întregi.
„450 de locuri noi vor fi incluse pe harta proiectului! Ai șansa unică de a-ți transforma comoara locală (din Cluj, Bihor, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Satu Mare și Sălaj) într-un reper național și internațional, aducând turiști, dezvoltare și viață nouă comunității”, au spus reprezentanții ADR Nord-Vest. Instituțiile, organizațiile și persoanele fizice pot propune includerea în platforma România Atractivă a oricăror obiective turistice similare prin completarea formularul online disponibil la adresa: https// tinyurl.com/4yrw4693 ADR Nord-Vest.
Biserici-monument din Maramureș ar putea fi restaurate prin proiectul România Atractivă
