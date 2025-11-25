Campanie de prevenire a consumului de tutun în rândul tinerilor

Consumul de tutun în rândul tinerilor reprezintă un risc semnificativ pentru sănătate, o problemă socială și comportamentală, iar pe termen lung este o poartă către dependență.

În perioada noiembrie – decembrie 2025 se desfășoară, la nivel național, campania de prevenire a consumului de tutun, care are ca scop informarea și conștientizarea adolescenților despre impactul nociv al fumatului. Așadar, în școlile, liceele și colegiile din municipiul Baia Mare, Direcția de Asistență Socială (DAS), prin Serviciul Medicină Școlară și Universitară, a desfășurat o serie de activități în cadrul cărora s-a discutat despre impactul fumatului asupra sănătății.

„La aceste întâlniri au participat și medicii stomatologi din rețeaua de medicină școlară, care au discutat cu elevii despre afectarea danturii în urma fumatului. Substanțele toxice din tutun și nicotina influențează direct sănătatea cavității bucale, unele dintre efecte fiind instalarea plăcii bacteriene, respirația urât mirositoare, îngălbenirea dinților, apariția cariei dentare și parodontoza. O noutate în abordarea acestei teme o reprezintă discuțiile cu părinții pentru conștientizarea fumatului pasiv, la care sunt expuși copiii încă din familie și care duce la probleme respiratorii, întârzieri în dezvoltare și risc crescut de infecții”, au precizat reprezentanții DAS Baia Mare.