Dan Vodnar, din nou în Top 2% al celor mai citaţi oameni de știință din lume

Maramureşeanul Dan Vodnar se regăseşte şi în acest an în Top 2% cei mai citați oameni de știință din lume, în analiza realizată de grupul Stanford–Elsevier.

Este al șaselea an consecutiv în care cercetătorul este inclus în clasamentul Single Year, care reflectă impactul științific din anul curent. În același timp, este al treilea an în care figurează în secțiunea Career Data (opera omnia), ce evaluează impactul științific acumulat de-a lungul întregii cariere. „Clasamentul Stanford–Elsevier se bazează pe indicatori bibliometrici independenți – citări, h-index, hm-index, citări excluzând autocitările și impact standardizat – oferind o imagine obiectivă și comparabilă la nivel global. Această recunoaștere aparține în egală măsură comunității din jurul meu: studenți, doctoranzi, colegi și colaboratori din țară și din străinătate”, a transmis Dan Vodnar, care este şi cetăţean de onoare al judeţului Maramureş.