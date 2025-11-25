Din nou acasă: Dr. Ene Bogdan, urologie la Clinica Anastasios Baia Mare

Statisticile arată că afecțiunile din sfera urologică afectează tot mai multe persoane, iar vârsta la care apar aceste boli este în continuă scădere. Din acest motiv, controalele periodice și examinările preventive devin extrem de importante. Majoritatea bolilor urologice, atunci când sunt depistate la debut, se tratează simplu, eficient și cu rezultate foarte bune pe termen lung.

Cine este Dr. Ene Bogdan

Dr. Ene Bogdan este medic specialist urolog, format în centre universitare de referință. Activitatea sa clinică este concentrată în Cluj-Napoca, însă, începând din acest an, el consultă și pacienți din Baia Mare, în cadrul Clinicii Anastasios.

Pe lângă practica medicală de zi cu zi, Dr. Ene Bogdan este specializat în:

– tratamentul minim-invaziv al afecțiunilor urologice,

– diagnosticul și tratamentul afecțiunilor neuro-urologice,

– profilaxia și terapia infecțiilor de tract urinar,

– managementul patologiei uro-ginecologice.

Deține competență în ecografie generală și în uroginecologie, domeniu pe care l-a perfecționat în cadrul Centrului Universitar București, alături de specialiști consacrați, cu renume internațional. Își completează permanent pregătirea profesională prin participări la cursuri și congrese naționale și internaționale și este membru al Asociației Române de Urologie, al Asociației Europene de Urologie și al Asociației Americane de Urologie.

Ce este urologia și cu ce se ocupă

Urologia se ocupă de diagnosticul și tratamentul afecțiunilor aparatului urinar la femei și bărbați, dar și al aparatului genital masculin. Printre problemele cel mai des întâlnite se află:

– pietrele la rinichi și vezică (litiaza urinară),

– infecțiile urinare acute și cronice,

– bolile prostatei (adenomul de prostată, cancerul de prostată),

– tulburările de micțiune și incontinența urinară,

– tumorile aparatului urinar și genital (rinichi, vezică, prostată, testicul).

Deși uneori pacienții percep urologia ca o specialitate „tehnică”, ea este, de fapt, o ramură medicală care are un impact direct asupra calității vieții, pentru că multe dintre problemele tratate sunt supărătoare, dureroase și afectează viața de zi cu zi.

Simptome care nu trebuie ignorate

Există câteva semnale de alarmă care ar trebui să trimită pacientul imediat la urolog:

– durere la nivelul spatelui sau în partea inferioară a abdomenului,

– usturime la urinare,

– urinări frecvente și greu de controlat,

– hematuria (urinarea cu sânge) – un simptom care poate indica inclusiv debutul unui cancer urologic.

Din păcate, alte simptome sunt adesea ignorate: urinările nocturne frecvente sau pierderile involuntare de urină (incontinența). Mulți pacienți le consideră normale și ajung târziu la specialist, când situația e deja complicată.

Pentru bărbați, un rol major îl are testarea PSA (antigenul specific prostatic), analiză de sânge ce trebuie făcută anual după 50 de ani sau chiar de la 45 de ani în cazul celor cu factori de risc. Cancerul de prostată este pe locul 3 în topul frecvenței, dar diagnosticat la timp beneficiază de tratamente moderne și eficiente.

De asemenea, examenul complet de urină și ecografia aparatului urinar sunt investigații simple, accesibile, dar extrem de utile în depistarea precoce a multor boli.

Urologie pentru femei și bărbați

– La femei, cele mai frecvente probleme sunt infecțiile urinare recurente, incontinența urinară la menopauză și litiaza urinară. Din păcate, în ultimii ani au apărut și cazuri de cancer urologic la vârste tinere, fără factori de risc evidenți.

– La bărbați, patologia include, pe lângă infecții și litiază, afecțiuni ale prostatei, tumori testiculare (uneori asociate infertilității) și malformații congenitale descoperite la vârsta adultă.

Chirurgia minim-invazivă – soluții moderne pentru pacienți

Unul dintre marile avantaje ale urologiei moderne este accesul la tehnici minim-invazive:

– endoscopia urologică cu laser, fără tăieturi, cu risc minim de complicații și recuperare rapidă,

– laparoscopia și chiar chirurgia robotică pentru cazurile complexe, care permit intervenții precise și rezultate excelente comparativ cu chirurgia clasică.

Aceste metode moderne sunt astăzi disponibile și pacienților din România, reducând timpul de spitalizare și crescând calitatea vieții după tratament.

Prevenție și stil de viață

Un rol important în menținerea sănătății aparatului urinar îl au:

– igiena corectă și protecția în cazul bolilor cu transmitere sexuală,

– consumul adecvat de lichide (nu doar cantitatea totală, ci și distribuția corectă pe parcursul zilei),

– controalele periodice chiar și în lipsa simptomelor.

Un mit des întâlnit este acela că biopsia de prostată „împrăștie cancerul” – idee complet falsă, infirmată de peste 100 de ani de experiență medicală.

Un mesaj pentru comunitate

Prezența dr. Ene Bogdan la Baia Mare are o semnificație aparte. Aici și-a petrecut copilăria, aici a absolvit liceul, iar acest oraș a contribuit la formarea sa ca om. Revenirea sa, acum în calitate de medic, este modul prin care dorește să ofere ceva înapoi comunității care l-a crescut.

Pentru informații complete despre servicii și programări, puteți accesa pagina dedicată specialității de urologie Baia Mare din cadrul rețelei Anastasios.

Prin activitatea desfășurată la Clinica Anastasios, dr. Ene Bogdan aduce în Baia Mare servicii urologice moderne, profesionalism și empatie, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor pacienților. Mesajul său către comunitate este clar: majoritatea afecțiunilor urologice descoperite la debut se tratează simplu și eficient, iar vizita la medic nu trebuie amânată.