Educația începe să-și spună cuvântul în cazul copiilor de pe Pirită

Tot mai mulți copilași de pe Pirită ajung să frecventeze grădinița și școala. Prin faptul că aceștia sunt sprijiniți să-și facă temele și participă la diverse activități educative, încep să se integreze în colectivul școlar și problemele legate de comportamentul neadecvat sunt tot mai puține. În spatele acestor rezultate însă, se află eforturi considerabile, explică reprezentanții Asociației Pirita Children.

„Din fericire, în acest an, a crescut uimitor prezența și frecvența și avem în jur de 20 de copii pe zi. Echipa asociației este în permanent contact cu cele 8 învățătoare și vreo 4 diriginți, pentru că în permanență este nevoie să ne implicăm în diversele situații care apar la școală. Din fericire, nu se mai întâmplă deloc incidente legate de comportamentul nedorit al copiilor, ci mai degrabă chestiuni legate de sănătate, igienă personală și lipsa de rechizite. La prânz copiii școlari sunt luați de la cele 8 școli cu microbuzele școlare și aduși la Centrul nostru de zi „Atelier”. Aici, luăm masa de prânz la restaurantul din apropiere și apoi, copiii fac activități educative: teme de casă, citit, scris, socotit, puțină știință și artă”, au precizat oficialii Asociației Pirita Children.