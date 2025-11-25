În Baia Borșa, noua uzină de tratare a apei, la final

Lucrările la uzina de apă potabilă din Baia Borșa au ajuns pe ultima sută de metri, anunță administrația locală borșeană. Investiția va avea un impact pozitiv major pentru câteva mii de cetățeni ai orașului.

„Proiectul este finanțat integral prin Programul Anghel Saligny, cu 4,5 milioane de lei. De această investiție strategică vor beneficia peste 5.000 de locuitori din cartierele Baia Borșa și Rotundu care vor fi alimentați cu apă potabilă de calitate”, au explicat reprezentanții primăriei orașului. Componenta tehnică a investiției este reprezentată de următoarele obiective: stație modernă de tratare a apei, rezervoare de stocare, sisteme automate pentru reglarea presiunii și rețele noi de alimentare. Această uzină modernă va aduce un salt semnificativ în calitatea vieții locuitorilor, asigurând o apă curată, sigură și o infrastructură durabilă.