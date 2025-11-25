În decembrie, încep forările pentru viitorul pasaj de la Clubul Văcarilor

Lucrările la viitorul pasaj de la Clubul Văcarilor vor continua și pe durata iernii, anunță autoritățile. Astfel, luna viitoare începe forajul pentru amplasarea picioarelor podului.

„Au început să sosească o parte dintre echipamentele instalației de foraj pentru execuția piloților forați care vor constitui fundațiile culeelor și pilelor pasajului. Vestea bună este că, în câteva zile, respectiv la începutul lunii decembrie, începem deja forarea pentru cei 30 de piloți. Ce vă mai pot spune este că și acest obiectiv de investiții, la fel ca Pasajul de la Italsofa pe care urmează să îl inaugurăm în următoarele zile, va fi finalizat la timp, respectiv până la jumătatea anului viitor.

Da, Baia Mare este un întreg șantier. Se lucrează peste tot, însă, la fel, peste tot vom vedea schimbări în următoarea perioadă. Proiecte care, odată finalizate, vor schimba fața orașului și ne vor oferi ceea ce așteptăm și ceea ce merităm, aici, acasă, în Baia Mare”, a declarat Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare.