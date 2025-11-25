Micuții de grădiniță, în vizită la… primar

Primarul din Sighetu Marmației, Vasile Moldovan, s-a bucurat să primească, la sediul administrației locale, vizita copiilor de la Grădinița Nr. 12 din oraș. A fost o întâlnire plină de energie, curiozitate și zâmbete, care a reamintit tuturor cât de importantă este investiția în educație și în generația tânără. Cei mici au făcut un tur al instituției, au aflat pe înțelesul lor cum funcționează primăria și ce înseamnă munca în folosul comunității. „Le-am răspuns la întrebări, ne-am amuzat împreună, iar la final au avut parte de o ședință de consiliu local mai altfel. Momente ce ne dau încrederea că viitorul comunității noastre este pe mâini bune”, a spus Vasile Moldovan, primarul din Sighetu Marmației.