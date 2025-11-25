O singură necunoscută pentru play-off

Prima fază a campionatului Ligii 4 este aproape de final. Sâmbătă și duminică s-au jucat meciurile din penultima etapă a sezonului regulat, în urma cărora se cunosc, în mare parte, cele șase echipe care se vor califica în play-off.

Sigure de play-off sunt Academica Recea (34 puncte), Progresul Șomcuta Mare (30), Avântul Bârsana (27), Bradul Vișeu de Sus (27) și FC Șișești (21). Pe locul șase se regăsește Iza Dragomirești (17), dar care poate fi depășită în cazul unui semieșec sau insucces.

Rezultate etapa 12: ACS FC Suporter Baia Mare – ACS Recolta Săliștea de Sus 3-3 (2-1); AFC Atletic Lăpuș – CS Prosport Fărcașa 3-3 (1-1); ACS Avântul Bârsana – CS Zorile Moisei 6-0 (2-0); CSO Minerul Baia Sprie – ACS Salina Ocna Șugatag 4-3 (0-1); CS Progresul Șomcuta Mare – ACS Remeți 4-1 (1-0); CS Academica Recea – CS FC Șișești 6-1 (3-1), CSO Bradul Vișeu de Sus – ACS Iza Dragomirești 3-1 (0-1).