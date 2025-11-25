Președintele PNL Ilie Bolojan a onorat memoria victimelor comunismului

Reprezentanți ai Partidului Național Liberal, alături de președintele PNL, Ilie Bolojan, și tineri liberali din întreaga țară, au participat zilele trecute la Sighetu Marmației la o serie de momente dedicate comemorării victimelor comunismului și consolidării culturii democratice.

Programul a debutat la Cimitirul Săracilor, loc unde numeroși lideri politici, intelectuali și reprezentanți de vază ai cultelor religioase au fost îngropați în gropi comune, ca să li se piardă orice urmă. În semn de respect și recunoștință pentru sacrificiul lor, delegația PNL a depus o coroană de flori și a ținut un moment de reculegere. Evenimentul a continuat la Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței din Sighetu Marmației, unde participanții au adus un omagiu celor care au fost închiși, torturați și uciși pentru curajul de a apăra valorile libertății și demnității naționale.

Tot în cadrul vizitei, a avut loc deschiderea oficială a Școlii Memoriale „Gheorghe I. Brătianu”, ediția a XVI-a, eveniment organizat de TNL Maramureș și TNL. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj puternic privind responsabilitatea generației actuale de a apăra valorile democratice și de a munci cu dedicare și profesionalism. Tinerii liberali au avut parte și de o sesiune informală de întrebări și răspunsuri cu președintele partidului.

Întâlnirea regională a organizațiilor PNL din regiunea Nord-Vest, găzduită de PNL Maramureș, a încheiat agenda activităților președintelui Ilie Bolojan în județ. Conducerile și parlamentarii organizațiilor liberale din Maramureș, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Bihor și Satu Mare au discutat împreună cu președintele partidului și secretarul general Dan Motreanu despre măsurile pe care guvernul urmează să își asume răspunderea, despre mobilizarea pentru alegerile parțiale și, desigur, despre construirea bugetului pentru 2026, buget care va avea un impact major în redresarea economică a țării.

La evenimentele de la Sighetu Marmației au participat și Emil Boc – primar al Clujului și fost președinte al PNL, Dan Motreanu – secretar general al PNL, Florin Birta – Vicepreședinte regional PNL, Robert Sighiartău – președinte PNL Bistrița, Dinu Iancu Sălăjanu – președinte PNL Sălaj, Daniel Buda – președinte PNL Cluj, Adrian Cozma – președinte PNL Satu Mare și Ionel Bogdan – președinte PNL Maramureș.