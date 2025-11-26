16 „academicieni” la ediția a VI-a a Cupei Rotary

Weekendul trecut a fost un nou prilej pentru tinerii din comunitatea Academia de Șah Maramureș să demonstreze calitate șahistă, dorință de îmbunătățire și comportament adecvat.

Stabilimentul Eurohotel din Baia Mare a găzduit un nou eveniment șahist, a VI-a ediție a Cupei Rotary, destinat atât celor legitimați, cât și „bobocilor” care au descoperit mai de curând șahul.

16 academicieni au luat startul în grupa principală și alți 3 în secțiunea nelegitimaților, iar festivitatea de premiere a fost un prilej de mândrie pentru mulți dintre ei.

Astfel, Alex Pașca, deși are doar 11 ani, s-a descurcat admirabil, fiind neînvins și urcând pe a treia treaptă a podiumului general, la egalitate de puncte cu al 2-lea clasat.

Podiumul feminin a fost ocupat de două purtătoare ale echipamentului academic, Sara Sunea – primul loc și Tanya Lazar – medalia de bronz, care, deși preferă șahul clasic, au dovedit că se pot adapta acestui hybrid între blitz și șah rapid.

Îmbucurătoare a fost și evoluția lui Cătălin Șuteu, care a câștigat primul loc în clasamentul băieților sub 12 ani, rezultat care sperăm să-i ofere imboldul să se pregătească și mai intens.

În grupa copiilor sub 10 ani, cei doi buni prieteni, Răzvan Bercu și Rareș Foral, au cucerit argintul și bronzul, părând nedespărțiți chiar și pe podium.

Micuții, care sunt rodul colaborării excelente cu Iulian Eugen Negrea și Grădinița de Șah, Ioan Ionescu, Sergiu Câmpean și Iosif Negrea, au acaparat în totalitate podiumul destinat celor sub 8 ani, deși media lor de vârstă este de doar 7 ani.

Andrei Năsui a obținut locul 3 în clasamentul grupei băieților sub 14 ani, reușind să revină după un start mai greoi.

Concursul nelegitimaților, cu 36 de participanți, a fost câștigat autoritar de Ștefan Rus, cu victorii pe linie.

Deși are doar 5 ani, Mihai, fratele său, a dominat în 3 partide, adversarii recunoscându-i la sfârșit superioritatea.

Kevin Lazar a participat la primul său concurs și a izbutit 4 puncte, rezultat ce i-a adus locul 3 la categoria U10.

Ionuț Gurzo, un copil care a impresionat prin calitățile sale umane la cantonamentul din vara de la Repedea, a fost în permanență în lupta pentru podium, finalul ceva mai puțin reușit ducându-l pe locul 13 în ierarhia generală.

Podium la Maratonul Șahistic Clujean

Alți academicieni au ales să participe în Cluj la Maratonul Șahistic Clujean, obținând câteva rezultate extraordinare, într-o companie puternică și cu un program încărcat menit să le testeze anduranța.

Matei Liga a avut un rezultat senzațional, cele 5 puncte fiind echivalente unei performanțe Elo de 2162. El s-a clasat pe locul 2, devansând sportivi mult mai bine cotați și pecetluind un an șahistic în care a făcut progrese importante.

Aris Guo, un puști dornic să absoarbă cât mai repede orice topic legat de șah, are capacitatea de a învăța foarte repede.

Atât Matei, cât și Aris au câștigat partidele desfășurate în cadrul simultanului oferit de MI Dorel Oltean, un nume însemnat al șahului transilvan.

În grupa B s-au descurcat superb Eric Fodor și Teodora Pintea.

După un start cu 3 remize, Eric a dovedit calități psihice foarte bune, câștigând 3 partide consecutive și jucând cu trofeul pe masă în ultima rundă. Deși și-a dominat adversarul, obținând o poziție cu mare avantaj, o imprecizie a dus către remiză și oricum un onorant loc 3. Performanța Elo realizată, 1714, reflectă nivelul la care e capabil să joace când se bazează și pe intuiție și mutările „curg fluent”.

Teodora Pintea a avut un parcurs minunat, învingând 3 sportivi cu Elo. Faptul că a preferat să joace la o grupă superioară în detrimentul unei medalii facile e un aspect de aplaudat.

Participare și la memorialul „Corneliu Butnariu”

Concursuri s-au desfășurat și în zona sudică a țării, Ștefan Grigorescu și Viktor Szabo luând startul la Memorialul „Corneliu Butnariu”, organizat la Ploiești. Cei doi prieteni au avut performanțe notabile, Ștefan obținând 4 puncte din 6 posibile (cu o performanță rating de 1974 și o creștere de 88 de puncte ELO!). Viktor a strâns 3.5 puncte, fiind învins doar de 2 maeștri FIDE (performanță 1716, +60 de puncte ELO), iar la turneul de blitz, organizat tot în cadrul aceluiași memorial, a obținut 5 puncte din 9 posibile (și locul 1 la sub 10 ani).