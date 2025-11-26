Cețuri masive pe rutele spre Gutâi și spre Țara Lăpușului

Conducătorii auto experimentați se feresc, în această perioadă, să pornească pe anume rute lungi devreme, dimineață.

E din cauza cețurilor, pe alocuri chiar periculoase. Se petrece, în aceste zile, de la Șișești spre Cavnic, la fel de la Cavnic spre Băiuț, dar și pe dealul Pietriș, spre Târgu Lăpuș. Carosabilul e umed, iar ceața e uneori foarte deasă, cu vizibilitate foarte redusă. Atenție, automobiliști!