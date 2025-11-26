Cețuri masive pe rutele spre Gutâi și spre Țara Lăpușului

De -
0
12

Conducătorii auto experimentați se feresc, în această perioadă, să pornească pe anume rute lungi devreme, dimineață.
E din cauza cețurilor, pe alocuri chiar periculoase. Se petrece, în aceste zile, de la Șișești spre Cavnic, la fel de la Cavnic spre Băiuț, dar și pe dealul Pietriș, spre Târgu Lăpuș. Carosabilul e umed, iar ceața e uneori foarte deasă, cu vizibilitate foarte redusă. Atenție, automobiliști!

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAŞI AUTOR

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.